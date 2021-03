Obwohl die Corona-Inzidenzwerte in Worms seit Tagen um die 50 liegen, bleiben die Geschäfte geöffnet. Die Stadt arbeitet aber nach eigenen Angaben an einer Allgemeinverfügung. Diese könnte in Kraft treten, wenn das Gesundheitsamt und das Land eine entsprechende Entscheidung treffen würden. Das könnte dann auch bedeuten, dass Geschäfte wieder für die breite Öffentlichkeit schließen müssen. Der Vorsitzende des Wormser Stadtmarketings, Kai Hornuf, begrüsst die Zurückhaltung der Stadt. Eine schnelle Schließung des Einzelhandels wie in Mainz hält Hornuf für falsch. Werte knapp über oder unter einem Inzidenzwert von 50 seien für die Ansteckungsgefahr nicht entscheidend. Das Risiko einer Ansteckung beim Busfahren sei sicherlich größer als beim Einkaufen in einem Geschäft.