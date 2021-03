Seit dieser Woche haben die Geschäfte in Mainz und Worms nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet. Der Einzelhandel rechnet am Wochenende aber nicht mit einem Shopping-Ansturm.

Zum einen sei das Wetter nicht danach, zum anderen fehlten geöffnete Cafés und Restaurants für einen längeren Einkaufsbummel, so der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mainz, Martin Lepold. Seiner Einschätzung nach gingen Kunden derzeit gezielt in die Läden für ihre Besorgungen - mehr aber nicht.

Lepold räumt aber ein, dass die Läden nach der langen Zwangspause jetzt bewusst mit Rabattaktionen lockten, um beispielsweise ihre Winterware loszuwerden. Gerade vor großen Bekleidungsgeschäften käme es regelmäßig zu längeren Warteschlangen.

Kunden halten sich seit Öffnung meist an die Corona-Regeln

Trotz langer Warteschlangen, beispielsweise am Mainzer Einkaufszentrum Brand, halten sich die Kunden an die Vorschriften, teilte die Mainzer Citymanagerin Sandra Klima dem SWR mit. Ordnungsamt und Polizei kontrollierten regelmäßig. Noch sehe man keinen Handlungsbedarf, beispielsweise mit Absperrbändern die Richtung der Warteschlange vorzugeben.

Wormser Einzelhandel erwartet kaum Shopping-Tourismus

Auch in Worms, wo die Inzidenz derzeit unter 50 liegt, macht der Einzelhandel ähnliche Erfahrungen. Die meisten Leute würden sich diszipliniert verhalten, so ein Sprecher des Stadtmarketings. Auch hier rechne man nicht mit einem großen Andrang am Einkaufssamstag - selbst wenn aus dem hessischen Ried und dem Umland von Worms Kunden in die Stadt kämen.

Eine Plakataktion, die auch in Mainz, Bingen und Alzey startet, soll die Menschen dazu animieren, lokal einzukaufen. SWR Jürgen Wolf

Was ist mit dem Ostergeschäft?

Natürlich will der Einzelhandel in der Region wieder Umsatz machen. Aber die Werbegemeinschaft Mainz sagt auch, man wolle vermeiden, dass es in der Innenstadt zu voll werde. Deshalb werde man dieses Jahr auf Marketingaktionen zu Ostern verzichten, die die Menschen in die Stadt locken sollen.

Schoko-Osterhasen, Blumen und andere Geschenke sowie Verlosungen werde es beispielsweise nicht geben. "Dieses Jahr fällt das alles aus," so Lepold. Ob die Geschäfte überhaupt noch bis Ostern geöffnet bleiben können, hängt von der 7-Tage-Inzidenz ab. Diese lag in Mainz am Freitag noch knapp unter dem kritischen Wert von 50.