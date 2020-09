Im März besucht ein Vater mit seiner Tochter einen abgesperrten Spielplatz im Bad Kreuznach. Er wird dabei erwischt und muss ein Bußgeld bezahlen. Doch das lehnt er ab.

Es ist die erste Verhandlung dieser Art am Amtsgericht Bad Kreuznach. Ein junger Vater, der mit einem anderen Vater und zwei Kindern auf einem gesperrten Spielplatz im Salinental war, sollte 100 Euro Strafe bezahlen. Doch das wollte er nicht. Vor Gericht sagte er, er habe nicht gewusst, dass er den Spielplatz wegen der Corona-Pandemie nicht betreten durfte. Er habe kein Schild gesehen - es habe nur ein Absperrband gegeben. Aus seiner Sicht hätte ein Verweis gereicht.

"Schlechtes Vorbild"

Die Volllzugsbeamten, die den Mann erwischt hatten, konnten sich während der Verhandlung nicht mehr so genau daran erinnern, ob an diesem Tag ein Verbotsschild auf dem Kinderspielplatz stand oder nicht. Das Gericht geht nun von Fahrlässigkeit aus. Das Bußgeld wurde auf 50 Euro halbiert. Allerdings muss der Vater nun auch die Verfahrenskosten tragen. Das Gericht bezeichnete den Vater zudem als schlechtes Vorbild für seine Tochter. Durch sein Verhalten habe er ihr deutlich gemacht, dass die Regeln zwar für andere gelten aber nicht für sie.

Heimlich auf Parkplatz getroffen

In einem weiteren Fall, der in dieser Woche am Amtsgericht Bad Kreuznach verhandelt wird, geht es ebenfalls um einen Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid. Ein Mann soll 200 Euro bezahlen, weil er sich nachts mit fünf weiteren Menschen auf einem Parkplatz getroffen haben soll. Aufgrund der Kontaktsperren war das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht erlaubt. Auch hier ist nun das Gericht gefragt.

Zahl der Verfahren nimmt zu

In anderen Städten in der Region wurden bereits solche Verstöße gegen die Corona-Auflagen verhandelt. Das Amtsgericht Worms hatte vergangene Woche in einem ähnlichen Verfahren ebenfalls die Geldstrafe herabgesetzt. Am Amtsgericht in Bad Kreuznach sind in den kommenden Wochen zwölf solcher Verfahren anberaumt - Tendenz steigend. Am Amtsgericht in Mainz rechnet man im November mit ersten Prozessen.