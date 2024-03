Etwa 350 Menschen sind am Samstag zum gemeinsamen Ostermarsch von Mainz und Wiesbaden zusammen gekommen. In diesem Jahr fand die Veranstaltung in Wiesbaden statt, vergangenes Jahr waren die Demonstranten in Mainz unterwegs. Das Motto des diesjährigen Ostermarsches: "Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt", im Mittelpunkt stand dabei besonders der Krieg in der Ukraine.