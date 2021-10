Gemeindeschwester soll Alte und Kranke pflegen

Auch in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe wird es künftig eine sogenannte Gemeindeschwester geben. Sie soll sich speziell um ältere Menschen in der Verbandsgemeinde kümmern. Es handelt sich dabei um ein Modellprojekt des Kreises Mainz-Bingen, das zunächst auf zwei Jahre angelegt ist. In dieser Zeit soll die Gemeindeschwester Anja Schuck ältere Menschen, die noch zu Hause wohnen, bei den Themen Alten- und Krankenpflege unterstützen. Das Angebot ist kostenlos. Ähnliche Projekte gibt es bereits im Kreis Alzey-Worms - dort arbeiten Gemeindeschwestern in der Region Wörrstadt/Wöllstein und in Monsheim und Eich. Dieses Modell gibt es auch in Mainz. Dort sind Gemeindeschwestern in sieben Stadtteilen für ältere Menschen da. Man habe gute Erfahrungen gemacht, heißt es von Seiten der Stadt. Die Nachfrage sei groß und die Gemeindeschwestern würden von den Senioren sehr geschätzt.