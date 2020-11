per Mail teilen

Für die Sanierung des Wormser Doms erhält die Domgemeinde knapp sechs Millionen Euro. Das hat der Wormser Bundestagsabgeordnete Jan Metzler (CDU) der Gemeinde und dem Bistum Mainz mitgeteilt. Bei dem Geld handelt es sich um eine spezielle Einzelförderung aus dem Bundeshaushalt. Die Summe wird nicht direkt ausbezahlt, sondern stückchenweise über die kommenden neun Jahre. Nach Angaben von Metzler hatten im Sommer Vertreter des Haushaltsauschusses des Bundes den Wormser Dom besucht und sich anschließend in Berlin für eine Förderung stark gemacht. Der Probst am Wormser Dom, Tobias Schäfer, begrüßt die finanzielle Unterstützung, sieht aber weiteren Bedarf. Man müsse noch die Silberkammer, die Südseite, die Kapellen, das Südportal und die Kreuzgangfassade sanieren. Dafür werden fast zwölf Millionen Euro benötigt, so Schäfer.