Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach müssen sich vier Männer verantworten, die Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollen. Der Hauptangeklagte wird verdächtigt, falsche 50 Euro-Scheine im Wert von 10.000 Euro gekauft zu haben. Zusammen mit seinen Komplizen soll er mit dem Falschgeld in Supermärkten und an Tankstellen unter anderem im Raum Bad Kreuznach eingekauft haben. Als Wechselgeld bekam er echtes Geld zurück.