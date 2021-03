Die Stadt Bingen und die Gemeinde Gau-Bischofsheim im Kreis Mainz-Bingen erhalten im Rahmen eines Modellprojektes vom Land Fördermittel für die Umgestaltung öffentlicher Grundstücke. Diese sollen zwar an Investoren verkauft werden, die Kommunen dürfen aber mitbestimmen, wie die Grundstücke bebaut werden. Bisher wurden öffentliche Grundstücke an den Höchstbietenden verkauft, künftig soll derjenige den Zuschlag bekommen, der das beste Konzept vorweist. Das Verfahren sei kompliziert, so eine Sprecherin des Bauministeriums. Deshalb fördert das Land sechs Kommunen, die sich mit ihren Konzepten für das Modellprojekt beworben haben. Bingen bekommt 25.000 Euro damit auf dem Grundstück einer ehemaligen Grundschule Sozialwohnungen entstehen können, Gau-Bischofsheim wird mit 21.000 Euro unterstützt. Beide Projekte werden in Kürze ausgeschrieben. Am Ende des Jahres will das Land überprüfen, wie erfolgreich die Kommunen bei der Investorensuche waren.