Hohe Haftstrafen wegen gesprengter Geldautomaten

Das Landgericht Mainz hat zwei Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie mehrere Geldautomaten gesprengt hatten, darunter auch einen in Worms. Die Männer wurden zu Haftstrafen von acht sowie achteinhalb Jahren verurteilt. Die beiden hatten gestanden, an acht Geldautomaten Sprengstoff angebracht und nach den Explosionen Geld gestohlen zu haben. Die Tatorte waren nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und in den Niedersachsen. Das Mainzer Landgericht beziffert den Schaden auf rund 691.000 Euro.