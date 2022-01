Nach Geldautomatensprengung: Polizei untersucht Fluchtauto

per Mail teilen

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Mainz-Mombach am Freitag untersucht die Kriminalpolizei das Fluchtauto der mutmaßlichen Täter. Nach Polizeiangaben sollen beispielsweise Fingerabdrücke und DNA-Spuren sichergestellt und ausgewertet werden. Die mutmaßlichen Täter hatten das Fahrzeug zurückgelassen, nachdem sie am frühen Freitagmorgen auf ihrer Flucht mit einem Polizeiauto zusammengestoßen waren, und waren dann weiter zu Fuß geflüchtet. Laut der Mainzer Polizei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine professionelle Bande. Bei der Fahndung arbeite man eng mit anderen Polizeidienststellen zusammen, auch das LKA und das BKA seien eingeschaltet. Zur erbeuteten Geldsumme macht die Polizei keine Angaben.