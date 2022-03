Geldautomat in Mainz-Weisenau gesprengt

Im Mainzer Stadtteil Weisenau ist am Morgen ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Explosion gegen 4 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Heiligkreuzweg. Dort stand ein Pavillon einer Bank mit dem Automaten. Dieser wurde laut Polizei zerstört. Die Täter hätten dabei Geld gestohlen, so ein Polizeisprecher. Spezialisten der Mainzer Polizei haben die Spurensicherung nach der Geldautomaten-Sprengung heute früh mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittler hoffen, dass die ausgewerteten Spuren dann zu den Tätern führen.

Polizei sucht Zeugen nach Sprengung

Die Kriminalpolizei Mainz bittet Zeugen, die Beobachtungen in Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten gemacht haben, sich zu melden. Hierbei seien besonders Personen mit Fahrzeugen von Interesse, die sich in den letzten Tagen ungewöhnlich in der Nähe des Geldautomaten verhalten haben, heißt es in einer Mitteilung.

Ganze Serie von Geldautomaten-Sprengungen

In der Vergangenheit hat es in der Region und ganz Rheinland-Pfalz zahlreiche Sprengungen von Automaten gegeben. Unter anderem in Mainz-Mombach, wo die Täter ein Gebäude massiv beschädigten, in Nackenheim oder in Gensingen. Die Täter kommen meist aus den Niederlanden und gehen mit den gleichen Methoden vor. Sie kommen mit PS-starken Wagen, sprengen binnen kürzester Zeit die Automaten und fliehen danach zurück in ihr Heimatland, so die Ermittler.

Sónderermittlungsgruppe beim LKA

Beim Landeskriminalamt gibt es deshalb eine Sonderermittlungsgruppe, die sich mit sämtlichen Sprengungen im Bundesland befasst. Deshalb wurden in der Vergangenheit immer wieder Täter gefasst.