Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Flonheim (Kreis Alzey-Worms) einen Geldautomaten gesprengt. Wie hoch der Schaden ist und ob Geld gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wie die Polizei berichtet, hatten Anwohner gegen 3:15 Uhr zwei Explosionen gehört und die Polizei alarmiert. Beamte hätten dann den zerstörten Automaten in einer Volksbank-Filiale festgestellt. Die Fahndung nach den Tätern laufe noch, sei bislang aber erfolglos gewesen. Experten des Landeskriminalamtes untersuchten am Morgen den gesprengten Geldautomaten. Unsicher war, ob noch Reste des Sprengstoffs übrig waren und somit eine Gefahr für die Beamten darstellten. Das sei nicht der Fall, so ein Polizeisprecher. Das Gebiet um die Bankfiliale ist nach Angaben eines Polizeisprechers weiträumig abgesperrt.