Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Mainzer Oberstadt ("Am Rodelberg") einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat gegen 3:45 Uhr. Die Polizei wurde durch ein Sicherheitsunternehmen informiert. Die Täter konnten mit einem Auto fliehen. Wie hoch der Wert der Beute ist, wird noch untersucht. Experten der Polizei waren bis etwa 10:30 Uhr vor Ort - solange war der Tatort abgesperrt. Hinweise, auch zum Fluchtfahrzeug, nimmt die Mainzer Polizei online oder telefonisch entgegen: 06131 653633.