Das Mainzer Neustadtzentrum bekommt erneut Geld vom Land für seine Sanierung. Nach rund 3,5 Millionen Euro gibt es jetzt nochmal mehr als 930.000 Euro. Das Neustadtzentrum ist Bildungseinrichtung und Treffpunkt mit Sport, Kultur und Freizeitangeboten. In dem Gebäude befinden sich zum Beispiel das Jugendzentrum, mehrere Fastnachtsvereine und eine Theatergruppe. Außerdem sind Musiker in den Räumen untergekommen. Die zwei Säle können normalerweise auch Privatleute mieten, um etwa Hochzeiten und Geburtstage zu feiern. Allerdings ist das Gebäude in der Mainzer Neustadt inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen: Es wurde im Jahr 1905 erbaut, nach dem Zweiten Weltkrieg wiederaufgebaut und soll nun saniert werden. Barrierefreiheit, Energie, neueste Brandschutzbestimmungen – dafür sind Kosten von insgesamt 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Den größten Teil – nämlich 85 Prozent – übernimmt das Land. Start der Bauarbeiten ist im Februar.