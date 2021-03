Die Mainzer Universitätsmedizin bekommt vom Land in den kommenden drei Jahren zusätzlich 60 Millionen Euro. Damit sollen mehr Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden. Eine entsprechende Zielvereinbarung wurde zwischen dem Wissenschaftsministerium, der Universität und der Universitätsmedizin unterschrieben. Sie sieht unter anderem vor, dass künftig 13 Prozent mehr Medizinstudienplätze in Mainz angeboten werden. Das Land reagiert damit auf eine Forderung des wissenschaftlichen Vorstands der Unimedizin Mainz. Im vergangenen Jahr hatte er der Landesregierung eine dramatische Unterfinanzierung bei der Ausbildung der Medizinstudierenden vorgeworfen. Die Lehre an der Unimedizin arbeite in einem Notbetrieb, die finanziellen Mittel müssten dringend erhöht werden.