Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Drogerie Rossmann unterstützen das Jugendzentrum Trafohaus Wiesbaden mit 10.000 Euro. Das Geld bekommt das Jugendzentrum für Schüler-Hilfsangebote. Diese sollen ausgeweitet werden und kostenlos sein. Durch die Corona-Pandemie sei die Benachteiligung in der Bildung noch sichtbarer geworden. Außerdem sei die Arbeit in den Jugendeinrichtungen durch die Pandemie aufwendiger geworden. Neben dem Wiesbadener Jugendzentrum werden auch Einrichtungen in Leipzig und Hamburg unterstützt.