per Mail teilen

Die Stadt Worms erhält als erste Kommune in Rheinland Pfalz Geld aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land". Mit dem Programm soll das Radwegenetz landes- und bundesweit verbessert werden. Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) überreicht den Förderbescheid am Freitagnachmittag an den Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Stadt erhält aus dem Programm rund 380 000 Euro. Mit dem Geld soll ein fast ein Kilometer langer Radweg zwischen Worms-Pfeddersheim und Monsheim ausgebaut werden. Insgesamt bekommt das Land Rheinland Pfalz 33 Millionen Euro vom Bund für ein besseres Radwegenetz.