Keine Fastnachtssitzungen, keine Umzüge: Wegen der Corona-Pandemie gehen Mainzer Gastronomen, Hoteliers und Händlern viele Millionen Euro durch die Lappen.

Jedes Jahr kommt mehr als eine halbe Million Menschen an Fastnacht zum Feiern nach Mainz. Sie gehen in die Kneipen, feiern Rosenmontag oder schauen sich die Umzüge in den Stadtteilen an. Nach einer Berechnung der Hochschule Mainz nehmen etwa 800.000 Gäste an der Straßenfastnacht teil. Im Schnitt geben sie rund 50 Euro für Essen und Trinken aus. Das mache unter dem Strich, so die Wissenschaftler, etwa 40 Millionen Euro. Wegen der Corona-Pandemie fallen diese Einnahmen nun aus.

Hotels und Pensionen gehen leer aus

Auch Hoteliers haben in diesem Jahr das Nachsehen. Sie haben sowieso schon wegen Corona geschlossen - und jetzt entgeht ihnen auch noch das Fastnachtsgeschäft. Etwa 10.000 Gäste bleiben während der närrischen Tage über Nacht in Mainz, auch das hat die Hochschule herausgefunden. Oft würden die Gäste noch einen oder zwei Tage dran hängen - Kurzurlaub in Mainz. Der Schaden für die Betriebe aus der Hotelbranche geht deshalb ebenfalls in die Millionen.

160 Fastnachts-veranstaltungen pro Kampagne

Jedes Jahr verfolgen zehntausende Fastnachter dichtgedrängt die Sitzungen der Vereine in den Sälen, Turnhallen und Bürgerhäusern. Für Eintrittsgelder und die Bewirtung werden Millionen Euro ausgegeben. Doch diese Einnahmen fehlen in diesem Jahr den Vereinen, den Vermietern der Hallen und den Catering-Unternehmen. Die Fastnachtsvereine sind zwar kreativ und bieten coronakonforme Online-Sitzungen oder bieten den Narren fastnachtliche Weinproben an - die Verluste aus den abgesagten Veranstaltungen würden aber nicht ausgeglichen, sagen die Vereine.

Veranstaltungsbranche guckt weiter in die Röhre

Für Licht und Ton bei den Sitzungen, Bällen und Konzerten werden oft kleinere Firmen engagiert - nicht selten Soloselbstständige, die mit solchen Aufträgen einen Teil ihres Lebensunterhalts verdienen. Doch in dieser Branche geht seit fast einem Jahr so gut wie nichts mehr. Dass die Fastnacht 2021 nun auch noch ausfällt, schmerzt viele ganz besonders.

"Unklar ist, wer im nächsten Jahr noch dabei ist" Manuela Matz (CDU), Wirtschaftsdezernentin der Stadt Mainz

Was das für Auswirkungen auf diese kleinen Firmen hat, könne man noch gar nicht absehen, sagt die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz. Es sei zu befürchten, dass viele Betriebe und Firmen pleite gingen und ihr Geschäft im nächsten Jahr gar nicht mehr existiere.