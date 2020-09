Die Stadt Mainz bedauert nach Angaben eines Sprechers, dass das Oberverwaltungsgericht in Koblenz die Einführung der gelben Tonne vorerst untersagt hat. Das Gericht hatte gestern in einem Eilverfahren entschieden, dass ein sogenannter Vollservice der gelben Tonne, wie in die Stadt vorgesehen hatte, nicht zulässig sei. Vollservice bedeutet, dass die Tonne zur Leerung vom Grundstück geholt und auch wieder zurückgebracht wird. Die Stadt wolle nach der Eilentscheidung des Gerichts nun das Hauptverfahren abwarten, so der Sprecher. Fest stehe aber, dass es – anders als geplant – zum Jahreswechsel keine Umstellung auf die gelbe Tonne geben werde, sondern die gelben Säcke vorerst beibehalten würden.