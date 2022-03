Gefahr Rechtsabbiegung: Was man in Mainz tun kann

Viele Mainzer waren geschockt, als am Dienstag ein dreijähriges Mädchen gestorben ist - mitten auf einer Kreuzung in der Mainzer Innenstadt. An dieser Stelle haben Fußgänger und Autofahrer, die rechts abbiegen, gleichzeitig grün. Volker Weicherding von der Mainzer Verkehrswacht analysiert die Unfallstelle.

An der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße stehen Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig an roten Ampeln und warten. Dann werden sie grün. Alle fahren und laufen los. Aber rechts abbiegende Autos kreuzen direkt den Weg der grünen Fußgängerampel. "Das ist normal, trotzdem natürlich auch gefährlich", sagt Volker Weicherding. Er ist beim Landeskriminalamt Koordinator der Verkehrsunfallprävention und Vorsitzender der Verkehrswacht Mainz-Bingen. Volker Weicherding, Verkehrswacht Mainz SWR Blinkende Ampel könnte Autofahrer warnen Müssen die Ampeln an dieser und ähnlichen Stellen in Mainz anders geschaltet werden? "Verkehrstechnisch geht das leider nicht viel anders, sonst staut sich der Verkehr", gibt Weicherding zu. "Aber es könnte ein gelber blinkender Ampelpfeil aufgestellt werden, der die abbiegenden Autofahrer warnt." Die Stadt Mainz möchte sich zu einer Änderung der Ampelschaltung nicht äußern, solange die Ermittlungen in dem tödlichen Unfall noch laufen. Die Ermittler prüfen gerade, ob zum Zeitpunkt des Unfalls beide Ampeln grün waren. Mainz Tödlicher Unfall in Parcusstraße Ursachensuche nach Tod einer Dreijährigen in Mainz Die Ursache für den Verkehrsunfall in Mainz, bei dem am Dienstag ein dreijähriges Mädchen getötet worden ist, steht noch nicht fest. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. mehr... Das wichtigste beim Abbiegen: doppelter Schulterblick Als einen besonderen Unfallschwerpunkt sieht Volker Weicherding die Kreuzung Parcusstraße/Bahnhofstraße in Mainz nicht. "Es ist ein tragischer, schlimmer Unfall passiert", sagt der Verkehrsexperte. "Aber die Verkehrsregelung ist eindeutig, sie muss nur beachtet werden." Besonders wichtig sei deswegen die Sorgfalt der Verkehrsteilnehmer. Für die Autofahrer heißt das: Blinker setzen, alle Spiegel beobachten. "Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist: Man sollte hier den Schulterblick machen, damit man Fußgänger oder Radfahrer, die überqueren wollen, rechtzeitig sieht." Und vor dem Abbiegen dann noch ein zweites Mal Schulterblick. "Die doppelte Absicherung sollte man als Autofahrer wirklich beherzigen." Genauso sollten Fußgänger und Radfahrer noch einmal rechts und links schauen - auch, wenn ihre Ampel grün zeigt. Beide zeigen an der Ecke Parcusstraße/Bahnhofstraße in Mainz grün: die Ampel für die Autos und die für die Fußgänger. SWR Immer wieder Tote beim Abbiegen Fakt ist, Unfälle bei Rechtsabbiegungen kommen immer wieder vor. Im vergangenen Jahr waren es im Stadtgebiet Mainz laut Polizei 15. Unfallverursacher waren demnach immer die Autofahrer. Eine noch größere Gefahr sind rechtsabbiegende Lkw, gerade für Fahrradfahrer. Jedes Jahr sterben laut ADAC in Deutschland im Schnitt 70 Radfahrer bei der Kollision mit einem Lkw, jeder dritte davon war ein Abbiegeunfall mit Radfahrer im "toten Winkel". Zuletzt am Mittwoch in Osnabrück. Abbiegeassistenten bei Lkw oft mangelhaft "Lkw haben zusätzliche Spiegel und sollten mit Abbiegeassistenten ausgestattet sein, die den Fahrer warnen sollen, wenn sich jemand im toten Winkel befindet", sagt Volker Weicherding von der Mainzer Verkehrswacht. "Das gibt es auch schon für einige Pkw." Wie viel sie wirklich bringen, ist unklar. Der ADAC hat Lkw-Abbiegeassistenten untersucht und knapp die Hälfte als "mangelhaft" eingestuft. Gerade Lkw-Fahrer müssen besonder gut schauen, ob sich neben ihnen ein Radfahrer oder Fußgänger befindet. Pressestelle ADAC Mit Schrittgeschwindigkeit um die Kurve Seit zwei Jahren gilt für Lkw ab 3,5 Tonnen außerdem, dass sie innerorts in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen müssen. Sonst droht den Fahrern ein Bußgeld. "Es wäre sinnig, diese Regel für alle Fahrzeuge einzuführen", sagt Weicherding von der Mainzer Verkehrswacht. In Mainz kann man das jedoch nicht entscheiden, das ist Sache des Bundes.