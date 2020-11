Beim Kurznachrichtendienst Twitter kursieren gefälschte Accounts der beiden Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci. Das Mainzer Unternehmen, das derzeit an einem Corona-Impfstoff arbeitet, teilte mit, dass die beiden Vorstände keine persönlichen Twitter-Accounts besitzen würden. Biontech stehe deshalb mit Twitter in Kontakt, um die gefälschten Benutzerkonten löschen zu lassen. Das Mainzer Unternehmen steht durch seine Arbeit an einem Corona-Impfstoff weltweit in der Öffentlichkeit. Noch in diesem Monat soll die Zulassung für den Impfstoff in den USA beantragt werden.