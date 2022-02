Zwei Männer wegen Verkaufs gefälschter Autoteile verurteilt

per Mail teilen

Das Mainzer Amtsgericht hat zwei Männer wegen des Verkaufs von gefälschten Autoteilen im Internet jeweils zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Die beiden hatten laut Anklage in über 11.000 Fällen nachgemachte Ersatzteile verschiedener Automarken bei einem chinesischen Großanbieter gekauft und über die Internetplattform Ebay unter dem Namen eines Mainzer Autohauses wieder verkauft. So hätten sie über mehrere Jahre insgesamt fast 175.000 Euro erwirtschaftet. Zusätzlich zu ihrer Bewährungsstrafe müssen die Männer außerdem noch eine Geldbuße von 3.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein zahlen.