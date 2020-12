per Mail teilen

Die Autobahnpolizei sucht nach einem gefährlichen Fahrmanöver auf der A61 zwischen Dorsheim und Bad Kreuznach nach Zeugen. Laut Polizeibericht war ein blauer VW-Polo mit niederländischem Kennzeichen am Dienstagmittag zum Überholen durch die Lücke zwischen einem anderen Auto und einem LKW gefahren. Der Fahrer des überholten Autos erschreckte sich dabei so sehr, dass er fast nach links in die Mittelleitplanke gefahren wäre. Die Polizei wertet das gefährliche Abdrängen als Fehlverhalten beim Überholen und ermittelt.