In Mainz wird morgen an die Deportation von 107 Mainzer Sinti und Roma während des Nazi Regimes erinnert. An der Gedenk-Tafel in der Altenauergasse werden Vertreter der Stadt Mainz und Verbands Deutscher Sinti und Roma unter Corona-Auflagen zusammenkommen. In der Nacht auf den 16. Mai 1940 wurden Familien aus ihren Wohnungen geholt. Am Güterbahnhof wurden sie in Waggons gesperrt und nach Polen in ein Sammellager gebracht.