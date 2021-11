Gedenken an Pogromnacht

In vielen Städten und Gemeinden in Rheinhessen und an der Nahe wird an die Pogromnacht erinnert. Am 9. November 1938 griffen deutschlandweit Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte an und zerstörten sie. Die Pogrome waren der Auftakt zum systematischen Massenmord an den Juden.

In Mainz treffen sich Oberbürgermeister Michael Ebling, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Anna Kischner und der Mainzer Rabbiner Jan Guggenheim an den Überresten der alten Hauptsynagoge. In Bad Kreuznach wird Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer an der Synagoge sprechen, außerdem Schülerinnen und Schüler eines Bad Kreuznacher Gymnasiums. Sie hatten sich mit einem Zeitzeugen über den Nationalsozialismus unterhalten und werden heute ihre Gedanken dazu vortragen.

In Bingen lädt der Arbeitskreis jüdisches Bingen zusammen mit den christlichen Kirchen zu einem Treffen an der ehemaligen Synagoge ein. Ausdrücklich soll so ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus gesetzt werden.