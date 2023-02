Gedenken in Mainz und Worms zum Jahrestag des Ukraine-Krieges

Genau ein Jahr ist es her, dass Russland unter Putin das Nachbarland Ukraine überfiel. In Mainz, Worms und Bad Kreuznach gibt es dazu Gedenk-Veranstaltungen.

Mit Lichterketten und Gottesdiensten wollen verschiedene Gruppen heute der vielen Opfer gedenken, die der Krieg in der Ukraine bereits gefordert hat. Viele Veranstaltungen finden im Rahmen des bundesweiten Aktionswochenendes "Stoppt das Töten in der Ukraine - für Waffenstillstand und Verhandlungen" statt.

Friedensgebet für die Ukraine im Wormser Dom

Am Abend gibt es gleich mehrere Friedensgottesdienste, unter anderem in der evangelischen Kirche in Mainz-Laubenheim oder in der Johanniskirche in Bingen.

Außerdem lädt die Pax Christi Basisgruppe Worms von 19 bis 24 Uhr zu einem abendlichen Friedensgebet in die Nikolauskapelle des Wormser Doms ein. Dabei werden sich nach Angaben der Veranstalter Ansprachen und stille Gebete abwechseln.

Interessierte könnten jederzeit zum Gebet kommen und gehen. Während des Friedensgebetes werde ein Friedenslicht leuchten, das vom Bürgermeister des Kiewer Vorortes Butscha dort entzündet worden sei.

Kundgebung auf dem Mainzer Marktplatz

Der Ukrainische Verein Mainz e.V. veranstaltet gemeinsam mit Vertretern der rheinland-pfälzischen Landespolitik und der Mainzer Stadtpolitik um 18 Uhr eine Solidaritäts-Kundgebung auf dem Mainzer Marktplatz. Geplant sind laut Verein emotionale musikalische Beiträge. Außerdem sollen zum Gedenken an die Kriegsopfer Kerzen angezündet werden.

Gäste sind unter anderem die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Bündnis90/Die Grünen), Innenminister Michael Ebling (SPD), der ehrenamtliche Mainzer Dezernent Volker Hans (FDP) und Lukas Augustin (CDU), Präsident der "Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft" in Mainz.

Lichterkette in Wiesbaden

Das Bündnis für Demokratie ruft alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener auf, an einer Lichterkette um 18:30 Uhr in der Innenstadt schweigend teilzunehmen. Startpunkt ist der Brunnen am Schlossplatz. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten selbst Kerzen mitzubringen.

Außerdem eröffnet die Evangelische Kreuzkirchengemeinde in Wiesbaden um 18 Uhr zum Jahrestag des Überfalls der russischen Armee auf die Ukraine eine Ausstellung über traumatisierte Menschen.

Große Kundgebung in Mainz am Samstag

In Mainz gibt es am Samstag noch eine große Kundgebung auf dem Gutenbergplatz vor dem Theater. Ab 16 Uhr rufen dort mehrere Gruppen zum Protest gegen Putins Angriffskrieg auf, darunter attac Mainz, die Deutsche Friedensgesellschaft und Linkswärts e.V.

In Bad Kreuznach organisiert das Netzwerk am Turm zum Aktionswochenende eine Kundgebung - ebenfalls am Samstag, auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach ab 12:05 Uhr.

Ukrainische Nationalflagge an Mainzer Staatskanzlei

Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine weht außerdem bereits seit Donnerstag die ukrainische Nationalflagge vor dem Tor der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei in Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat alle Landesbehörden dazu aufgerufen, diesem Beispiel zu folgen.