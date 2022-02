Die Stadt Mainz erinnert am Sonntag an den Bombenangriff am 27. Februar 1945. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) legt einen Kranz in der Kirchenruine St. Christoph nieder. Am Nachmittag werden die evangelischen und die katholischen Kirchen in der Mainzer Innenstadt 16 Minuten lang die Glocken läuten lassen - so lange, wie der Angriff gedauert hat. Bei dem Bombenangriff vor 77 Jahren kamen mehr als 1.200 Menschen ums Leben, 80 Prozent der Innenstadt wurden zerstört.