Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck trägt sich am Nachmittag ins Goldene Buch der Stadt Mainz ein. Am Abend hält er dann seine letzte Vorlesung an der Mainzer Universität. Gauck ist dort aktuell Stiftungsprofessor. Im Mai war seine Vorlesungsreihe unter dem Titel "Demokratie in Frage" gestartet. Dabei diskutierte Gauck mit renommierten Gästen, ob das westliche Modell der liberalen Demokratie auch im 21. Jahrhundert zukunftsfähig ist und wie es sich verändern muss.