Schafe arbeiten für Autobahnpolizei Gau-Bickelheim

per Mail teilen

Die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim hat neben einigen menschlichen auch drei tierische Mitarbeiter. Die Schafe sollen Grasflächen rund um die Station kurz halten.

Die Autobahnpolizeistation in Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) hat einen Hubschrauberlandeplatz, der von Zeit zu Zeit angeflogen wird. Dienststellenleiter Alexander Kolb klärt über die Aufgabe der kleinen Schafe auf: Die Tiere sollen Grünflächen, unter anderem für die Landung von Hubschraubern, kurz halten. In erster Linie ist die Polizei für die Autobahnen A61 und A63 zuständig. An den Grünstreifen dort dürften die Schafe natürlich nicht eingesetzt werden, das wäre zu gefährlich.

"Die Tiere helfen uns hier die Grasflächen kurz zu halten, bei der Geländepflege."

Die drei Schafe sind das ganze Jahr über draußen, brauchen keinen Stall und arbeiten unauffällig und ruhig vor sich hin. Die Tiere sparen der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim die Kosten für den Gärtner. Die Schafe seien scheu, deshalb bestehe keine Gefahr, dass sie sich einem Hubschrauber in den Weg stellen, wenn er zur Landung auf der Wiese ansetzt. Vor allem aber seien die Tiere friedlich, sagt Kolb.

Schafe sind pflegeleicht

Der Polizist schwärmt regelrecht von den Vierbeinern. "Das ist ne sehr urtümliche Rasse, Soayschafe, die im Grunde nicht viel Pflege brauchen, die müssen auch nicht geschoren werden, bisschen Wasser, ab und zu Heu oder ein Medikament, ansonsten pflegeleicht."

Die Polizei Gau-Bickelheim kam 2005 auf die Idee, Schafe zu halten. Seitdem sind sie billige und effektive Mitarbeiter. Sie arbeiten rund um die Uhr - und das ohne Gehalt und Zuschläge.