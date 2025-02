Die kalte Witterung hat am Montagmorgen zu mehreren Unfällen auf der A61 geführt. Ursache war aber nicht Glätte, sondern Eisplatten, die von Lastwagen heruntergefallen waren.

Die erste Eisplatte krachte gegen 7:30 Uhr in Höhe Roth im Kreis Bad Kreuznach von einem Laster auf ein nachfolgendes Auto. Dabei entstand an dem Pkw ein Sprung in der Windschutzscheibe und ein leichter Blechschaden am Dach.

Zur gleichen Zeit wurde ein weiterer Unfall bei Armsheim (Kreis Alzey-Worms) gemeldet - ebenfalls durch eine Eisplatte, die von einem Lkw gerutscht war. Die prallte gegen einen nachfolgenden Lkw und beschädigte dessen Außenspiegel.

Lkw-Fahrer müssen mit Bußgeld rechnen

Rund zwei Stunden später dann der dritte Fall: Bei Bermersheim (Kreis Alzey-Worms) wurde die Windschutzscheibe eines Autos von einer Eisplatte getroffen. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. In allen Fällen müssen die Lkw-Fahrer nun mit einem Bußgeld rechnen, weil sie ihre Laster vor der Abfahrt nicht ausreichend kontrolliert haben.

Die Polizei bittet Autofahrer, bei der aktuell kalten Witterung vorsorglich genügend Abstand zu Lastwagen zu halten.