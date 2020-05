Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen ab heute auch in der Region Rheinhessen-Nahe wieder öffnen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga wollen die meisten Gastronomen diesen Schritt auch gehen. Mehr als 90 Prozent sei glücklich über die Lockerungen, so Dehoga-Präsident Gereon Haumann. Sie könnten es kaum erwarten, wieder Gäste zu empfangen. Auch wenn es noch viele Fragen zu den Hygiene- und Abstandsregeln gebe. Besonders kleine Kneipen und Weinstuben in der Region Rheinhessen-Nahe könnten nur einen Bruchteil der bisherigen Gäste bewirten. Man begrüße deshalb zum Beispiel Regelungen wie in Mainz, wo Gastronomen ohne Mehrkosten zusätzliche Flächen für Außenbewirtung beantragen können. In Rheinhessen gibt es laut Dehoga zwischen 12.000 und 13.000 Gastronomiebetriebe.