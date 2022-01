Kneipen in Rheinhessen wegen strenger Corona-Regeln zu

In Rheinhessen und an der Nahe haben nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA, einzelne Gaststätten wegen der strengen Corona-Regeln derzeit geschlossen. Der Verband appelliert jedoch an die Wirte, ihre Betreibe offen zu lassen, wo immer das möglich sei. Es gelte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und die Gäste zu binden, so ein Sprecher. Staatliche Unterstützung könne es auch geben, wenn die Gaststätten offen seien aber weniger Umsatz machten.