Personalmangel in Gaststätten durch Corona

Vielen Hotels in der Region Rheinhessen-Nahe fehlt zum Start der Urlaubssaison Personal. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG haben viele Mitarbeitende wegen Corona-Lockdowns und Kurzarbeit die Branche gewechselt. Die Gewerkschaft zitiert Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Demnach hat es in Mainz Ende Juni 64 offene Stellen in Hotels und Pensionen gegeben, fast dreimal so viele wie vor einem Jahr. Im Landkreis Bad Kreuznach waren es 44 offene Stellen, ein Drittel mehr als letztes Jahr. Dabei sei die Nachfrage bei den Gästen groß. Nach zweieinhalb Jahren Pandemie machten viele Menschen zum ersten Mal wieder richtig Urlaub, so die Gewerkschaft NGG.