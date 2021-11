Seit Mittwoch gilt die "Alarmstufe" und damit 2G, ins Restaurant oder in die Bar dürfen nur Geimpfte und Genesene. Doch wie gewissenhaft wird das eigentlich kontrolliert? Dieser Frage geht auch das Ordnungsamt nach, allerdings sind die Kontrollbesuche in der Regel angekündigt. Was passiert, wenn man im Stuttgarter Nachtleben unangekündigt kontrolliert? Eine SWR-Redakteurin hat den Versuch gestartet. mehr...