Großes Glück hatten am Montag die Bewohner einer Wohnung in Mainz-Kastel. Laut Polizei Feuerwehr hatte es eine Explosion in der Küche gegeben. Die vier Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Druckwelle der Explosion hatte alle Türen der Wohnung zerstört und die Fenster zerborsten. Die Feuerwehr vermutet, dass ein technischer Defekt oder unsachgemäße Bedienung eines mit Gas betriebenen Kochfeldes eine Verpuffung ausgelöst hatte.