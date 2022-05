Versehentlich Gasleitung angebohrt

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach mussten wegen eines Gaslecks am Mittwochnachmittag für einige Stunden ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr hatte ein Handwerker versehentlich eine Gasleitung in dem Haus angebohrt. Daraufhin strömte Gas in den Keller und auf den Hof. Die Polizei sperrte daraufhin die Rüdesheimer Straße in einem Teilabschnitt, wodurch sich Staus bildeten. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Bewohnerinnen und Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.