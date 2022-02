per Mail teilen

In Bad Kreuznach ist am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus wegen eines Gasaustritts evakuiert worden, verletzt wurde niemand. Wie die Feuerwehr berichtet, waren offenbar Gasleitungen der Heizung im Keller undicht. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten den Gashaupthahn schließen, danach belüftete die Feuerwehr die Kellerräume mit Frischluft. Nach einer Dreiviertelstunde konnten alle Hausbewohnerinnen und -bewohner zurück in ihre Wohnungen.