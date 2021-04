per Mail teilen

In Wöllstein im Kreis Alzey-Worms hat am Sonntagnachmittag eine Garage gebrannt. Die Besitzer hätten zuvor einen Knall gehört, so die Polizei. Durch das Feuer sei die Garage komplett zerstört worden, es sei aber niemand verletzt worden. Die Ursache muss laut Polizei durch Brand-Experten noch genau untersucht werden. Der Gesamtschaden dürfte über 40.000 Euro liegen.