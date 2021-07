Bei einem Verkehrsunfall in dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel sind am Samstagabend vier Personen verletzt worden. Außerdem zettelten aggressive Schaulustige eine Schlägerei an.

Angefangen hatte alles an einer Kreuzung in Mainz-Kastel. Dort waren ein Renault und ein Mercedes zusammengestoßen. Alle vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt und in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert. Prügel durch aggressive Gaffer Während der Unfallaufnahme fanden sich dann laut Polizei zahlreiche Schaulustige ein. In diesem Personenkreis habe eine aggressive und aufgeheizte Stimmung geherrscht. Schließlich sei die Situation eskaliert. Eine Person wurde durch einen Unbekannten niedergeschlagen und war sogar kurzzeitig bewusstlos, so die Polizei. Polizei sucht Zeugen für Schläge Erst durch den Einsatz mehrerer Streifen konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen. Gutachter soll Unfallhergang klären Auch der genaue Hergang des Unfalls muss noch geklärt werden. Bei einem der beteiligten Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand. Aufgrund der unklaren Unfallursache wurde ein Gutachter mit der Aufklärung beauftragt.