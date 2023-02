per Mail teilen

Eine 85-Jährige und ihr Hund sind am Montagabend nach einem Unfall auf der A63 bei Saulheim gestorben. Sie waren zu Fuß auf der Autobahn unterwegs.

Eine Fußgängerin ist mit ihrem Hund auf die A63 gelaufen und von einem Auto überfahren worden. Die 85-Jährige starb noch am Unfallort in Höhe der Anschlussstelle Saulheim (Landkreis Alzey-Worms), wie die Polizei mitteilte. Auch ihr Hund wurde bei dem Unfall am Montagabend tödlich verletzt.

Autobahn Richtung Mainz für Stunden gesperrt

Die Frau hatte sich über die Abfahrt der A63 auf die Autobahnspur in Richtung Mainz begeben. Warum sie dort zu Fuß unterwegs war, blieb zunächst unklar. Die Strecke wurde für vier Stunden voll gesperrt. Nach Angaben des Bürgermeisters stammte die Frau aus Saulheim.