per Mail teilen

Ein alkoholisierter Mann aus Alzey hat bei einem Spaziergang auf der Autobahn fast einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstagabend als Beifahrer auf der A67 bei Rüsselsheim-Ost unterwegs, als er die Fahrerin bat, rechts ranzufahren und anzuhalten, weil er dringend „austreten“ müsse. Der 20-Jährige lief danach auf die Fahrbahn, ein entgegenkommender Autofahrer reagierte mit einer Vollbremsung und konnte so gerade noch einen Zusammenprall verhindern. Der Fußgänger wurde nicht verletzt, allerdings ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.