Fußballer verschluckt Zunge und wird von Mitspielern gerettet

per Mail teilen

Bei einem Verbandsligaspiel in Mainz kommt es zu einem lebensbedrohlichen Unfall: Ein Fußballer wird bewusstlos und verschluckt seine Zunge. Seine Mitspieler handeln schnell - und verhindern Schlimmeres.

Bei dem Spiel zwischen den Verbandsligisten Basara Mainz und dem SC Idar-Oberstein am vergangenen Sonntag prallte der Abwehrspieler von Idar-Oberstein, Thiago Reis Viana, in der zweiten Halbzeit mit seinem Torwart zusammen, als beide den Ball abwehren wollten. Thiago Reis Viana ging daraufhin bewusstlos zu Boden und verschluckte seine Zunge. Dadurch wurde seine Luftröhre verschlossen und er drohte zu ersticken.

Der SC Spieler Achille Romuald Ebongue Pidy rannte als Erster zu dem Verletzten und brachte ihn laut SC Trainer Andy Baumgartner in die stabile Seitenlage. Kurz darauf seien zwei Spieler von Basara Mainz und die beiden Mannschaftsärzte dazugekommen, um den Abwehrspieler zu retten, indem sie seine Zunge wieder aus dem Rachen holten.

Das Wichtigste heute: Unserer Nummer 16, Thiago, geht’s den Umständen entsprechend gut. Der Auswärtssieg ist für Dich!...Posted by SC 07 Idar-Oberstein - 1. Mannschaft on Sunday, April 10, 2022

Verletztem Spieler geht es gut

Thiago Reis Viana habe eine Nacht in der Mainzer Uniklinik verbringen müssen, ihm gehe es aber soweit gut, sagte Baumgartner dem SWR. In seiner über 30-jährigen Fußballkarriere habe er so etwas vorher nie erlebt und jetzt gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit. Das sei schockierend. Bereits vor zwei Monaten war ein anderer Spieler des Vereins bei einem Spiel gegen Hassia Bingen bewusstlos geworden und hatte ebenfalls seine Zunge verschluckt.

"Die Situation ist für die Mannschaft nicht einfach, solche Erlebnisse bleiben im Kopf."

Im Gegensatz zu dem Vorfall in Bingen seien glücklicherweise Mannschaftsärzte vor Ort gewesen. Weil diese ehrenamtlich arbeiteten, hätten sie nicht bei jedem Spiel Zeit. In Bingen hatte deshalb der Trainer selbst eingreifen müssen und dem Bewusstlosen mit Hilfe eines Schraubstollenschlüssels die Zunge aus dem Rachen gezogen.

SC will Erste-Hilfe-Kurse für Regionalvereine anbieten

Der SC Idar-Oberstein will im Sommer Kurse für Regionalvereine anbieten, in denen es um Erste Hilfe im Sport geht. Außerdem überlegt der Verein laut Baumgartner, Ersthelfer zu suchen. Sie sollen die Spiele begleiten, bei denen der Mannschaftsarzt des SC nicht dabei sein kann.

Der Trainer von Basara Mainz, Takashi Yamashita, der den Unfall auf dem Platz miterlebt hat, findet die Idee, Erste-Hilfe-Kurse anzubieten, sehr gut. Auch er würde sich wünschen, dass immer ein Mannschaftsarzt bei den Spielen dabei ist. Denn wie wichtig Erste Hilfe auf dem Platz ist, hat wieder einmal der Vorfall beim Spiel der beiden Verbandsligisten am Sonntag gezeigt.