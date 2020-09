Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 plant eine Mitgliederversammlung am 27. Oktober. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, soll es eine Präsenzveranstaltung auf der Haupttribüne in der Opel-Arena werden. Auch die Wahlen zum Aufsichtsrat und zum Vereinsvorsitz stehen dann auf der Tagesordnung. Der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann habe sich entschieden, seine bis 2021 dauernde Amtszeit zu verkürzen. Durch die Integration der Wahl in diese turnusmäßige Mitgliederversammlung könne ein Mehraufwand vermieden werden, der durch die Einberufung einer außerordentlichen Versammlung im Januar 2021 entstehen würde, hieß es.