Fußball-EM 2024: Slowakei kommt nach Mainz

per Mail teilen

Während der Fußball-Europameisterschaft wohnt und trainiert das Team der Slowakei in Mainz. In der Stadt werden deshalb auch slowakische Fans erwartet.

In einem knappen Monat ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland beginnt mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München.

Auch wenn die Stadt Mainz kein Spielort bei der EM ist, wird es hier ein bisschen EM-Flair geben. Denn die slowakische Nationalmannschaft wird in Mainz ihr Quartier beziehen und auch trainieren. Das Team von Nationaltrainer Francesco Calzona wird während der Gruppenphase im Hotel "Hyatt Regency" am Rheinufer wohnen.

Slowakische Fans in Mainz erwartet

Nach Ansicht der "Mainzplus Citymarketing GmbH" wird das auch einige Fans aus der Slowakei nach Mainz ziehen. "Wir gehen aber nicht davon aus, dass es einen signifikanten Boost geben wird", sagt Mainzplus-Sprecher Philipp Meier. "Trotzdem freuen wir uns natürlich über jeden slowakischen Fan." Wie viele es sein werden, könne er noch nicht sagen.

"Wir geben aber natürlich unser Bestes, die Stadt Mainz gut zu präsentieren." Deshalb sei auch schon eine kleine Willkommensaktion für die slowakischen Fans in Planung.

Nationalmannschaft der Slowakei trainiert während Fußball-EM im Bruchwegstadion Mainz

Trainieren wird das slowakische Team im Bruchwegstadion. Laut Mainz 05 werden die Slowaken dort am 9. Juni erwartet. Das Stadion wird vom europäischen Fußballverband UEFA auch extra umdekoriert und steht während der EM den 05ern nicht zu Verfügung.

Nach Angaben des Südwestdeutschen Fußballverbands gab es zuerst auch die Idee, dass das Verbandspokal-Finale am 25. Mai zwischen dem TSV Schott Mainz und dem SV Gonsenheim im Bruchwegstadion stattfinden sollte. Wie ein Sprecher mitteilt, war das aber wegen der Regeln der UEFA nicht möglich, sodass das Spiel nun in Ingelheim ausgetragen wird.

Für Mainz 05 stellt es nach Angaben einer Vereinssprecherin aber keine Probleme dar, dass das Stadion während der EM von der slowakischen Nationalmannschaft genutzt wird.