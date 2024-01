Die Fundtiere der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach können im Tierheim bleiben. Das hat der VG-Rat jetzt beschlossen.

Es war eine längere und intensive Diskussion, sagt VG-Bürgermeister Marc Ullrich (parteilos) über die Ratssitzung am Donnerstagabend. Am Ende hätte sich dann aber doch eine deutliche Mehrheit im Rat dafür ausgesprochen, einen neuen Vertrag mit dem Bad Kreuznacher Tierheim zu schließen.

Ullrich ist froh, dass die Fundtiere weiterhin im Tierheim bleiben können. "Ich bin sehr erleichtert darüber, weil wir das als Verwaltung schlichtweg einfach nicht hätten leisten können", sagt er.

Tierheim hat Fundtierpauschale erhöht

Anfang Januar hatte das Tierheim seine Fundtierpauschale erhöht. Statt wie bisher rund 60 Cent pro Einwohner und Jahr müssen die umliegenden Gemeinden und die Stadt Bad Kreuznach nun eine Pauschale von etwa 1,25 Euro zahlen.

Für die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach bedeutet das laut Ullrich eine Verdoppelung der Kosten. Statt wie bisher rund 8.000 Euro müsste die VG dann jährlich etwa 17.500 Euro an das Tierheim bezahlen. Das aber wollte der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung Ende vergangenen Jahres nicht ohne Weiteres akzeptieren und lehnte den neuen Vertrag ab. Die Konsequenz: Die VG Bad Kreuznach musste sich ab Januar selbst darum kümmern, dass ihre Fundtiere sicher untergebracht werden. Eine große Herausforderung für die Verbandsgemeinde, wie sich relativ schnell herausstellte. Übergangsweise sollte eine Tierpension im benachbarten Donnersgbergkreis diese Aufgabe übernehmen.

Fundtiere hätten VG auf Dauer viel Geld gekostet

So hätte die Verbandsgemeinde beispielsweise einen Bereitschaftsdienst einrichten müssen, bei dem die Tiere am Wochenende oder abends hätten abgegeben werden können. Außerdem hätte die VG noch einen Experten benötigt, der auch gefährliche Tiere hätten einfangen können. Hinzu kämen unter anderem Tierarztkosten und Kosten für die Unterbringung. Das alles hätte die VG bezahlen müssen.

Man kann Tiere nicht betriebswirtschaftlich kalkulieren.

Tierheim froh über Entscheidung des VG-Rats

Der zweite Vorsitzende des Bad Kreuznacher Tierschutzvereins, Jens Strube, freut sich über die Rats-Entscheidung. "Das ist positiv in jeder Hinsicht, aber zum Feiern ist es nicht", sagt er. In den vergangenen Monaten habe es viel Diskussion über dieses Thema gegeben. Immer wieder seien er und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch missverstanden worden.

"Du bist dann schon enttäuscht. Du machst und tust und dann wird es einem so ausgelegt, als ob man das Geld für sich behalten will", ärgert er sich. Dass das Tierheim die Fundtierpauschale erhöhen musste, sei notwendig gewesen. Die Tierarztkosten, die Kosten für die Pflege, das Futter, das alles sei teurer geworden.

Tierschutzverein hofft auf mehr Anerkennung

Nach den ausführlichen Erklärungen des Tierschutzvereins auf der Ratssitzung am Donnerstagabend hofft Strube nun, dass es solche Diskussionen in Zukunft nicht mehr geben wird. "Ich denke, dass dem ein oder anderen jetzt ein bisschen die Augen geöffnet wurden, was wir tun und was da so alles dranhängt", so Strube. Im vergangenen Jahr hatte das Tierheim etwa 35 Fundtiere aus der VG Bad Kreuznach aufgenommen.