Es darf endlich wieder geschunkelt werden: Die Gonsenheimer Füsilier-Garde macht mit ihrer Fastnachtssitzung ältere Menschen in Mainz glücklich.

Im Mainzer Altenheim in der Altenauergasse wird geschunkelt, textsicher Fastnachtsklassiker geträllert und ganz viel gelacht. Der Aufenthaltsraum ist mit Luftschlangen und Luftballons bunt geschmückt und die Bewohnerinnen und Bewohner sind verkleidet und in bester Stimmung.

Füsilier-Garde bringt Fastnachtssitzung ins Altenheim

Mit einem Beamer wird die aufgezeichnete Kneipensitzung der Gonsenheimer Füsilier-Garde an die Wand geworfen - das ist fast so schön, wie live dabei zu sein, finden die fröhlichen Zuschauer. Und dann verteilen einige Gardisten und die Heim-Mitarbeiter auch noch Weck, Worscht und Woi, wie es sich in Mainz gehört.

Weck, Worscht und Woi dürfen auch bei einer digitalen Sitzung natürlich nicht fehlen. SWR Alexander Dietz

16 Altenheime sollen mit Füsilier-Garde Fastnacht feiern

Mit dabei ist auch Vereinspräsident Oliver Kohl. Er genießt sichtlich, dass die aufgezeichnete Sitzung "seiner" Gardisten Fastnachtsstimmung zu den Bewohnerinnen und Bewohnern ins Altenheim bringt. In den nächsten Tagen wird die Füsilier-Garde auf diese Art und Weise insgesamt 16 Altenheime und die Obdachlosen-Unterkunft Thaddäusheim in Mainz besuchen.

Neuer Weg durch Corona: Fastnachtssitzung digital

Schon während der Corona-Pandemie seien die Sitzungen im Internet - gerade bei älteren Menschen - ein voller Erfolg gewesen, so Kohl. Nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren ihre Kneipensitzung für alle auf YouTube hochgeladen hatten, wollte es man in diesem Jahr "richtig machen".

"Wir gehen dahin, wo die Menschen sind."

"Bei dem Zuspruch werden wir auch in Zukunft nicht damit aufhören", sagt Kohl. Er plant, die Aktion in den nächsten Jahren möglicherweise auch auf die Mainzer Umgebung auszuweiten. Geld verdiene die Garde mit der Aktion übrigens nicht, betont Kohl. Viel mehr seien durch die digitalen Sitzungen in den Altenheimen Kosten im vierstelligen Bereich entstanden. "Wir legen dabei drauf, aber das spielt für uns keine Rolle", sagt Kohl. "Wir wollen Freude bringen."