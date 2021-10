Fünf Vinotheken in Rheinhessen-Nahe ausgezeichnet

Das Deutsche Weininstitut hat in Ingelheim die 30 schönsten Vinotheken Deutschlands gekürt. Zu den Preisträgern gehören auch fünf Weingüter aus Rheinhessen und von der Nahe. Es sind die Weingüter Closheim in Langenlonsheim, Braunewell in Essenheim, Thörle in Saulheim, Bretz in Bechtolsheim sowie die Vinothek Ingelheim. Insgesamt haben 144 Vinotheken aus allen Anbaugebieten Deutschlands an dem Wettbewerb teilgenommen. Fast alle Preisträger waren am Mittwoch bei der feierlichen Auszeichnung in Ingelheim dabei. Dort stellte die neue Deutsche Weinkönigin aus Baden die Sieger mit kurzen Videos vor. Das Reisemagazin Merian präsentiert die Gewinner in einer Extraausgabe, die am Donnerstag erscheint.