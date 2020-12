Haben wir als Gesellschaft Geflüchtete noch ausreichend im Blick? Der bekannte Mainzer Sozialmediziner und Flüchtlingsarzt Gerhard Trabert sagt: Nein. Und fordert von der Politik, aktiver zu werden. Der Mainzer Sozialmediziner hat die Flüchtlingskrise von Anfang an begleitet, war unter anderem schon mehrfach mit dem Seenot-Rettungsschiff "Sea Watch" unterwegs, um Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu retten. Vor wenigen Wochen besuchte er das überfüllte Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Er hatte medizinische Hilfsmittel dorthin gebracht. Fünf Jahre nach Bundeskanzlerin Merkels Aussage "Wir schaffen das" zieht er Bilanz. Wo steht die Flüchtlingspolitik heute? Haben wir schon genug geholfen?

Sind die Flüchtlinge, insbesondere die mit Handicap, im Flüchtlingslager Moria vergessene Menschen?

Ich habe so den Eindruck, dass wir die Situation von geflüchteten Menschen generell hier nicht mehr so auf der Agenda haben - fünf Jahre nach der Aussage von Angela Merkel: "Wir schaffen das". Ich würde immer noch sagen, das war die größte Tat, die sie während ihrer Regierungszeit umgesetzt hat.

Trotzdem sagt jeder heute: "Das Boot ist voll" - was Quatsch ist. Wir haben noch Ressourcen, wir haben Platz, wir haben das Geld. Ich habe das Gefühl, Menschen mit Handicap sind die Spitze dieses Eisberges der Vergessenen. An die denkt man überhaupt nicht und die sind am gravierendsten betroffen von dieser Lebenssituation.

Was nehmen Sie mit von ihrem Besuch in den Flüchtlingslagern, was ist ihre Kernbotschaft?

Wir sollten eigentlich die Menschen nicht vergessen. Nicht vergessen, in welcher prekären, ja skandalösen Situation viele leben müssen in diesen Camps. Und wir sollten einfach bedenken: Das ist auch unsere Verantwortung. Es gehört zu unserer sozialen Verpflichtung, auch für diese Menschen da zu sein.

Wie könnte denn die deutsche Hilfe aussehen?

Ich muss immer wieder betonen, dass ich es als skandalös empfinde, wie Innenminister Horst Seehofer (CSU) sich verhält. Wir haben Angebote von Kommunen, wir haben sichere Seehäfen, wir haben Thüringen, wir haben Berlin, die sagen, wir würden Menschen aufnehmen. Das muss endlich umgesetzt werden. Die Blockadeeinstellung Seehofers muss noch mehr skandalisiert und kritisiert werden. Wir müssen Menschen aus dieser unmenschlichen Lebenssituation herausholen. Wir müssen da als reichstes Land auch einfach mal die ersten Schritte gehen und wir müssen aber auch vor Ort in den Camps die Versorgungsinfrastruktur unterstützen. Da müssen wir finanziell für bessere Versorgungskonzepte sorgen. Im Prinzip muss man aber fordern, dass dieses Moria-Camp aufgelöst wird.

Was ist Ihre Botschaft an die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel, wo sollte Rheinland-Pfalz Flagge zeigen?

Ich finde gut, dass Frau Spiegel (Grüne) fordert, dass 5.000 Menschen aufgenommen werden sollten. Ich fände es wichtig, wenn man eine konkrete Quote für Rheinland-Pfalz benennt, wie viele Menschen würde Rheinland-Pfalz aufnehmen? Wir brauchen auch eine konkrete Quote für Menschen mit Handicap, um auch diesen besonders schutzbedürftigen Personenkreis in der Öffentlichkeit mehr ins Bewusstsein zu rücken. Außerdem würde ich mir einfach wünschen, dass noch vehementer politischer Druck auf den Bundesinnenminister ausgeübt wird. Das wünsche ich mir auch von der SPD-Landesregierung. Immerhin ist die SPD auch Teil der Bundesregierung und da kann man dem Koalitionspartner auch mal deutlich machen, dass man diese Verweigerungspolitik von Herrn Seehofer nicht akzeptiert.

Sie haben vereinzelt Menschen helfen können und ihre Schicksale nach Deutschland tragen können. Aber was ist mit den anderen? Wie versuchen Sie das zu kompensieren, dass sie sich nicht um alle kümmern können?

Ich schäme mich als Europäer für diese Politik, auch als Deutscher. Ich fühle mich auch ein stückweit mitschuldig, in mein reiches Leben zurückkehren zu können. Ich bin, ohne, dass ich irgendetwas dafür getan habe, auf der Sonnenseite der Erde. Und diese Menschen haben nichts Falsches gemacht und leben so im Leid. Ich versuche es damit zu kompensieren, indem ich drüber berichte. Dass ich versuche, Öffentlichkeit zu schaffen. Dass ich versuche, mit all dem, was wir erfahren haben, Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben. Damit sich vielleicht strukturell etwas verändert, was die Versorgung und Fürsorge von Geflüchteten und speziell von Menschen mit Handicap angeht.