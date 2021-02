Das sonnige und milde Wochenende lockt vermutlich viele Menschen in Rheinhessen nach draußen. Die Ordnungsämter wollen deshalb verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.

Einen Vorgeschmack auf das Wochenende gab es bereits in den vergangenen Tagen am Rheinufer in Mainz. Viele Menschen waren dort an den Nachmittagen unterwegs - zu Fuß oder mit dem Rad. Am vergangenen Wochenende tummelten sich bei noch frostigen Temperaturen zahlreiche Ausflügler auf den Eisflächen in Rheinhessen. An diesem Wochenende dürften nochmal mehr Menschen draußen unterwegs sein, wenn es wärmer wird und der Frühling eine erste Aufwartung macht.

Das glaubt man auch beim Mainzer Ordnungsamt und hat verstärkte Kontrollen angekündigt. "Wir werden zunächst auf den Dialog setzen", sagt Ordnungsamtsleiter Ulrich Helleberg. Sollten die Menschen uneinsichtig sein, würden seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Bußgeld verhängen.

Wiesbaden nimmt Spielplätze ins Visier

In der Mainzer Nachbarstadt Wiesbaden wird die Stadtpolizei nicht nur das Rheinufer wie etwa in Mainz-Kastel kontrollieren, sondern vor allem auch die Spielplätze. Es sei wichtig, dass diese nicht zu voll würden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zuletzt habe die Stadt einen Spielplatz schließen müssen, weil dieser komplett überfüllt gewesen sei. Wie in Mainz setzen die Ordnungshüter zunächst auf den Dialog, erst bei fehlender Einsicht werde zur Kasse gebeten.

Keine besonderen Kontrollen in Bingen

In Bingen und Bad Kreuznach gibt man sich vor dem Frühlingswochenende gelassen. Auch wenn auf dem Binger Kulturufer am Rhein immer viele Menschen unterwegs seien, werde die Stadt nicht gesondert kontrollieren, so eine Sprecherin.

Gleiches gilt für Bad Kreuznach. Ordnungsdezernent Markus Schlosser sagte dem SWR, dass die Menschen sich in den vergangenen Wochen sehr vorbildlich an die Corona-Regeln gehalten hätten, sowohl was das Tragen von Masken betreffe als auch das Einhalten der Abstandsregeln. "Die Menschen sind inzwischen so vernünftig, dass einem tollen Sonnenwochenende nichts im Wege steht."

Appell aus dem Wald

Im Mainzer Lennebergwald sind immer viele Menschen unterwegs SWR

Auch die Forstämter in Rheinhessen rechnen mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Der Wald werde ein immer beliebteres Ausflugsziel. Das habe Auswirkungen auf die Tiere: Es gebe immer mehr Wildunfälle. Förster Josche Erbes vom Forstamt Rheinhessen appelliert an alle, unbedingt auf den Wegen zu bleiben. "Die Wildtiere sind es gewohnt, dass Menschen durch den Wald spazieren. Aber wenn Menschen plötzlich ins Unterholz laufen, werden die Tiere aufgeschreckt." Zudem bittet er darum, dass Hunde unbedingt an der Leine geführt werden.