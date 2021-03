Die ehemalige B9 ist von heute Morgen an in Bingen Richtung Mainz voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Dromersheimer Chaussee und der Technischen Hochschule. Grund ist nach Angaben der Stadt die Sanierung des Asphaltes. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig über die A61 zu umfahren. Die Arbeiten sollen am Freitag beendet werden. Vom 22. März an wird die ehemalige B9 dann in Richtung Bingerbrück/Sankt Goar gesperrt.